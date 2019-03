BN’ers trots op Nederlandse muziekindustrie

Erik de Zwart en zijn dochter. Ⓒ ANP

Bekend Nederland heeft zich maandagavond verzameld op het Mediapark in Hilversum voor de jaarlijkse uitreiking van de Buma Awards. Daar worden zoals altijd niet de artiesten maar vooral de tekstschrijvers en componisten in het zonnetje gezet. Op de rode loper, die voor de gelegenheid blauw was, liepen de BN’ers af en aan en was de boodschap duidelijk: het gaat goed met de Nederlandse popmuziek.