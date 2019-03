Joop van den Ende in spanning voor eigen zoon

„Onze zoon is genomineerd”, aldus de trotse ouders vanaf de rode loper in het Mediapark in Hilversum. „Het is zijn eerste nominatie, hoe leuk kan je het krijgen”, vervolgt Joop.

Vincent woont tegenwoordig in Los Angeles en werkte al met artiesten als Chris Brown, 6ix9ine en Trippie Redd. „Het is geweldig om met zulke artiesten een band op te bouwen”, zegt hij. In de schijnwerpers staan is nu wel even vreemd. „Ik wil gewoon mijn ding doen en dit soort avonden is dan de bekroning op mijn werk.”

Wat er ook gebeurd, Vincents ouders zijn in ieder geval hartstikke trots op hem. Spannend is het wel, aldus Joop. „Ik denk dat dit nog spannender is dan mijn eigen nominaties”, lacht hij.