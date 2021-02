Amanda Lear ’betrapt’ in vaccinatierij met 75-plussers

Volgens Wikipedia is Amanda Lear geboren op 18 november 1939, waardoor de Française inmiddels 81 is. Zelf spreekt ze die gegevens stelselmatig tegen en heeft ze zelfs geprobeerd, via een gerechtelijke procedure, die geboortedatum te laten verwijderen. Echter zonder succes. De excentrieke zangeres – die in de jaren zeventig een hit had met Follow Me – zegt daarover: „Op Wikipedia staat een onjuiste geboortedatum en van mijn biografie klopt al helemaal niets!”

En hoewel Amanda graag iedereen op het verkeerde been zet, is ze kraakhelder over haar beweegredenen. „Ik zou het vreselijk vinden als er niet meer over mij wordt gepraat en dit is zo ongeveer het enige dat mij nog interessant maakt. Ik ben immers niet die geweldige zangeres met een buitengewone stem. Dus af en toe ga ik op zoek naar iets om het interessant te maken.”

Na de mysterie over haar geslacht, bestaat er nog altijd verwarring over de leeftijd van zangeres Amanda Lear. Ⓒ Instagram

Hoe oud ze dan wél is? Tijdens een interview met een Franse krant, in 2010, beweerde Amanda dat ze is geboren in 1950 en nu dus zeventig jaar is. Maar toen ze onlangs aan de beurt was voor een coronaprik, moest ze toch echt aansluiten in de rij met bejaarden. Frankrijk is namelijk begonnen met het vaccineren van ouderen boven de 75 jaar, waardoor het zo goed als vaststaat dat de zangeres die leeftijdsgrens inmiddels is gepasseerd.

Amanda zelf wil er weinig over kwijt – ook niet of ze door eventuele aandoeningen eerder in aanmerking kwam voor een coronaprik. Wel zegt ze: „Wanneer ik dood ben, kunnen ze berekenen hoe oud ik werkelijk was!”