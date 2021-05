Jan Slagter: ’Format van Showcolade te mager’

In de show, die sinds vorige maand te zien is, moeten teamcaptains Richard Kemper en Remco Veldhuis achterhalen welke objecten echt zijn en welke van chocolade. Veel kijkers vroegen zich na de eerste aflevering op Twitter af hoe met dat concept een heel seizoen kan worden gevuld. De afgelopen weken stemden steeds minder mensen af op de show op NPO 1; zondagavond waren het er 538.000.

Slagter vindt het programma ook niet bij Omroep MAX passen. „Als ik kijk naar naar het bereik onder vijftig plus: het is het laagst scorende programma onder vijftig plus bij Omroep MAX in zijn 15-jarige geschiedenis”, zei hij maandagochtend.

Eerder geweigerd

De omroepbaas benadrukt dat het niets te maken heeft met presentatrice Edsilia Rombley. „Er zitten soms programma’s bij waarvan ik zeg: die zijn wat minder”, aldus Slagter. „Het format is te mager.”

Het programma werd aan Omroep MAX voorgelegd nadat een andere omroep het had geweigerd, zo hoorde Slagter achteraf. „Dat had bij mij een lampje moeten doen branden”, zei hij lachend. „Maar het is niet het einde van de wereld.”