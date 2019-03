Nielson overwon vliegangst voor Wie is de Mol

De productie van het populaire programma twijfelde over Nielson als kandidaat, schrijft de zanger. Zijn vliegangst kon een hinderpaal zijn voor de show.

„Ik wilde aan mezelf en aan de productie van het programma bewijzen dat ik thuishoorde in seizoen 19. Dat ik angsten had, maar niet van plan was om die in de weg te laten staan van deze ervaring.”

Normaal gesproken nam Nielson een flinke dosis slaapmiddelen „om de angst te ontvluchten.” „Een week voordat we naar Colombia zouden vliegen, maakte ik een vlucht naar Kopenhagen met mijn begeleider en rondde daarmee de cursus vliegangst met succes af. Ik vond het nog steeds niet leuk om te vliegen, maar ik was wel in staat om een vlucht te maken met een laag stressniveau en zonder medicijnen. Een week later zat ik in het vliegtuig naar Medellín met acht andere gespannen kandidaten en een mol.”

Sarah Chronis won dit seizoen, Merel Westrik bleek de mol. Nielson moest genoegen nemen met een derde plaats.