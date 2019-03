Jan Smeets had grotere Gouden Harp verwacht

„Het is toch wel heel bijzonder. Ik had alleen zo’n grote harp verwacht”, lachte Smeets nadat hij het speldje opgespeld had gekregen. „Ik heb er nog quasi op zitten spelen. Maar wel mooi, toch wel.”

Smeets ontving de Gouden Harp maandag uit handen van zijn goede vriend Peter Koelewijn tijdens de Buma Awards. Hij kreeg hem voor zijn verdiensten in de ontwikkeling van de Nederlandse muziekindustrie. „Toch een prijs voor al mijn inspanningen in dit metier, die toch wel gewaardeerd worden. Dat vind ik wel grappig. Koelewijn heeft hem uitgereikt, prachtiger kan niet.”

Ondertussen heeft Smeets zijn zinnen alweer verzet op woensdag, wanneer de volledige line-up van Pinkpop bekend wordt. „Nee, nog geen tipje van de sluier. Woensdag maken we het bekend”, aldus Neerlands bekendste festivalbaas.