Tekstdichtersprijs grote verrassing voor Guus

„Op een schaal van 1 tot 10 is deze prijs wel een 10”, glunderde Guus. „Hij is vernoemd naar mijn grote voorbeeld en ook leuk: ik sluit me aan bij een illustere rij voorgangers.”

„Je schrijft liedjes met hart en ziel en als daar dan erkenning voor komt met deze prijs dan ben je meer dan gelukkig”, aldus Guus, die de prijs absoluut niet verwacht had. „Ik was heel erg verrast. Ik had mezelf nog niet ingeschaald op dit niveau. Maar toen ik gebeld werd of ik deze prijs in ontvangst wilde nemen was dat antwoord natuurlijk ja.”

Maandagochtend werd al bekend dat Guus niet met lege handen naar huis zou gaan bij de uitreiking van de Buma Awards. Organisator Buma Cultuur roemde Guus om zijn rijke oeuvre. In bijna 25 jaar heeft hij ruim 150 liedjes en songteksten geschreven.