Armin heeft recept voor hit nog steeds niet

„M’n vitrinekast begint aardig vol te raken met deze beeldjes”, lacht de populaire dj voor de camera van het ANP nadat hij zijn laatste aanwinsten in zijn handen kreeg gedrukt. „Het klinkt een beetje blasé maar ik ben er erg blij mee. Dat meen ik uit de grond van mijn hart.”

Met al die hits en beeldjes zou je denken dat Armin het recept voor een goed liedje inmiddels op papier heeft, maar niets is minder waar. „Er is geen professor of boek die jou kan vertellen welke ingrediënten je bij elkaar moet gooien voor een hit. Achteraf weten we het altijd”, aldus Armin. Volgens hem is dat de magie van muziek. „Je kan het niet voorspellen en dat is zo gaaf.”

„Het lijkt nu net alsof ik het weet omdat ik al zes jaar een prijs ophaal maar ik weet het ook niet”, vervolgt Armin. „Geloof mij, ik maak meer slechte dan goede platen.”