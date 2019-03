John Ewbank wint oeuvreprijs bij Buma Awards

„Ik heb het idee dat ik net begonnen ben, zo voelt het zelfs”, zei John na afloop van de Buma Awards-ceremonie in Studio 21. „Ik heb nog zin om muziek te maken. Ik had juist besloten dat ik tussen mijn 50e en 60e meer muziek wilde maken dus ik zie dit maar als een mooie aanmoediging.”

En er komt binnenkort al iets aan, zo onthulde John. „Marco Borsato en ik zijn bezig met een gezamenlijk project maar daar kan ik uiteraard nog niets over zeggen.”

Eerder werd al bekend dat ’mister Pinkpop’ Jan Smeets en Leon Ramakers, oud-directeur van MOJO, werden onderscheiden met een Gouden Harp en Guus Meeuwis met de Lennaert Nijgh Prijs. Andere winnaars zijn Vanessa Lann (Classical Award) en Guido Maat (Buma Award Filmmuziek). Televisietunemaker Martijn Schimmer kreeg een Multi Media Oeuvre Award.

Muziekproducer Giorgio Tuinfort kon weer oogsten in de categorieën Buma Award Nationaal én Internationaal, voor de meest gedraaide en bestverkochte nummers in en buiten de Nederlandse grenzen. Zo won hij in de categorie Nationaal met de mede van zijn hand afkomende hit Flames, uitgevoerd door David Guetta en Sia. Daarnaast schreef Tuinfort mee met de prijswinnende liedjes Ocean en High On Life van Martin Garrix en internationaal scoorden ook Like I Do en Say My Name goed. Beiden werden samen met Guetta gemaakt.

Na Flames eindigden Know You Better van Fais en Crazy van Lost Frequencies en Zonderling op plaats twee en drie in de categorie Nationaal. Internationaal ging het dj-duo Afro Bros er met de hoofdprijs vandoor. Zij schreven mee met de hit X van Nicky Jam en J Balvin.