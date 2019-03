Holland zingt Hazes ook in 2020 in Ziggo Dome

André Hazes, Jeroen van der Boom en Roxeanne Hazes hebben maandag aangekondigd dat zij ook volgend jaar te zien zijn in de achtste editie van Holland Zingt Hazes. De succesvolle concertreeks, dit jaar vier uitverkochte Ziggo Domes, vindt volgend jaar plaats op 13 en 14 maart in de Ziggo Dome in Amsterdam.