Hoe DIANA ROSS in één klap een HELDIN werd

Nooit eerder vertoonde beelden laten de soulzangeres in Diana Ross: Her Life, Love and Legacy zien als een bijna buitenaards wezen. Ruim driehonderdduizend mensen verheugden zich op die 21ste juli 1983 op het optreden van La Ross, maar de donkere wolken die zich voor aanvang van het spektakel boven het befaamde Central Park in New York samenpakten, dreven niet over.

Haar oudste kinderen, toen nog klein, waren er getuige van hoe de zangeres zich verantwoordelijk voelde voor de veiligheid van de toeschouwers, die zich voor een speciaal concert hadden verzameld in het park in hartje New York.

TRACEE ROSS (46) vertelt aan het begin van de film hoe ze naar haar moeder heeft gekeken die avond en hoe trots ze was - en is - op wat ze daar deed. De wind die steeds meer aantrekt tot een storm blaast de tengere superster bijna van het podium, maar gehuld in een nauwsluitende oranje jumpsuit, haar haren wapperend in de wind, houdt ze zich toch staande.

„I love you!”, zegt ze tegen het publiek, dat onrustig wordt van het dreigende weer.

Maar in de momenten die volgen zou DIANA ROSS tonen dat ze misschien wel fragiel is qua bouw, maar zeker niet qua geest.

Magie

„Het is pure magie wat daar gebeurde”, meent ook haar dochter Tracee, die het beeld van haar moeder, vechtend tegen de wind, nooit zal vergeten.

Volkomen alleen staat ze daar. Natuurlijk, haar muzikanten zijn er en haar crew, maar die zijn niet of nauwelijks zichtbaar voor het publiek. Ze vraagt de honderdduizenden mensen om kalm te blijven, zich niet door het weer te laten verontrusten. „Het is maar wind. Zijn jullie bang voor de regen? Ik ben niet bang voor regen. Het is niet erg als we samen nat worden.”

Maar ze beseft heel goed dat paniek in een menigte van honderdduizenden mensen in een relatief klein park ook desastreuze gevolgen zou kunnen hebben. Niet voor haar, zij weet dat haar veiligheid wel gegarandeerd is, maar wel voor die mensen die allemaal zijn gekomen om haar te horen zingen, om haar te zien schitteren.

Als het uiteindelijk steeds harder begint te regenen weet ze dat ze iets zal moeten beslissen. „Ik zag mijn moeder elke seconde opnieuw keuzes maken. Blijf ik hier staan of ga ik weg? Moet ik dit concert doorzetten of stoppen?”, aldus Tracee. „Niemand heeft dat van mijn moeders gezicht kunnen aflezen, maar ik zag hoe ze steeds weer onmogelijke afwegingen moest maken.”

„Het heeft me een leven lang gekost om hier te komen, ik ga nergens heen,’ zegt Ross nog dapper tegen het publiek dat steeds onrustiger lijkt te worden, verscheurd tussen de drang om te blijven en de drang om te vluchten voor het noodweer dat zomaar zou kunnen omslaan in nog erger. Wat als de wind bomen doet omwaaien, wat als mensen beginnen te rennen en elkaar vertrappen?

De zangeres spreekt heel voorzichtig haar zorgen uit. „Ik hou van jullie en ik wil dat jullie veilig zijn. Jullie veiligheid is het belangrijkste voor mij.”

Langzaam maar zeker rijpt er een plan in Diana’s hoofd. Ze moet deze mensen kalm zien te krijgen en naar huis sturen voor er ongelukken gebeuren, want na een paar nummers te hebben gezongen is het wel duidelijk dat het zo niet kan doorgaan.

„We kunnen misschien het concert stoppen en morgen terugkomen. Ik beslis nu dat we stoppen en morgen terugkomen. Morgen is het beter weer en dan zal ik hier weer zijn.’

Het zijn beelden die je met verbazing laten kijken naar een vrouw die zo totaal in controle blijft, haar stem niet verheft, geen grote gebaren maakt en niemands hulp inroept.

Icoon

Ruim vijfendertig jaar na deze gebeurtenis, die zulke ontroerende beelden oplevert, is La Ross nog altijd een icoon. Inmiddels geëerd met een Lifetime Achievement Award en nog altijd actief.

Maar het concert in Central Park heeft ook zij nooit vergeten. In het stadspark herinnert een speeltuin die de zangeres er liet bouwen, aan die uitzonderlijke gebeurtenis in 1983.

Indringend is het beeld van een donker Central Park dat gegeseld wordt door de regen, een immense menigte en die tengere vrouw in het oranje, moederziel alleen op bühne met slechts een spot op haar gericht.

„Daar leek het wel of ze daadwerkelijk een ster werd, een hemellichaam dat straalde al was het maar om het publiek bij te lichten op weg naar de uitgangen van het park”, aldus dochter RHONDA ROSS (47).

Want dat was haar plan, de mensen zo kalm en rustig mogelijk laten vertrekken. „Ik wil dat jullie heel rustig vertrekken nu, morgen ben ik weer hier, morgen kom ik terug. Maar nu wil ik dat jullie allemaal rustig naar een uitgang van het park lopen. Ik weet dat jullie dat kunnen, jullie hebben me nog nooit teleurgesteld in mijn leven en dat zullen jullie ook nu niet doen.”

Ze zet nog een keer Ain’t No Mountain High Enough in en de mensen vertrekken, vreedzaam… Mannen, vrouwen, kinderen. Ze vinden, terwijl Diana Ross blijft praten, de weg naar huis. Er zijn die dag als bij een wonder geen ongeregeldheden en - veel belangrijker nog - geen gewonden.

Liefdevol en zonder trucjes heeft de beschermengel van Central Park haar doel bereikt, zelf is ze in de stromende regen op dat podium blijven staan tot iedereen weg is.

De volgende dag staat ze, deze keer niet in het oranje maar in het felroze, voor opnieuw honderdduizenden fans die hun regengodin komen toejuichen. En al regent het die vrijdag niet, de diva houdt het niet droog. Ze blaast kusjes het publiek in, zingt haar grote hits, verkleedt zich uitbundig van grote showy mantels met glitter en bont tot een minuscuul glitterpakje dat het summum van sexy is.

Tegen het eind van de show is haar gezicht bijna even nat als de dag ervoor, deze keer van de tranen die over haar wangen stromen.

Het zegt meer over het leven van de diva dan menig biografie. Vijf kinderen heeft ze: Tracee en Rhonda, CHUDNEY (43), ROSS (31) en EVAN (30) en die lijken haar op handen te dragen.

„We zijn intens trots op onze moeder”, aldus Tracee. „Zij is voor mij het mooiste wat er op de wereld bestaat.”

„Ik hou van jullie”, zijn haar laatste woorden op die zomerdag in 1983. Gesproken als een koningin die waakt over haar volk.

Diana Ross: Her Life, Love and Legacy is een geremasterde versie van Diana Ross, Live in Central Park, waarin zij 45 van haar mooiste songs ten gehore brengt. In de film ook nooit vertoonde beelden van Diana’s familie.