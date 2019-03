Claudia de Breij kanshebber Annie M.G. Schmidtprijs

De Annie M.G. Schmidtprijs is de prijs voor het beste oorspronkelijke Nederlandstalige kleinkunstlied van het afgelopen seizoen. De bekendmaking vindt plaats op zondag 14 april 2019 in Theater Bellevue in Amsterdam. De Annie M.G. Schmidtprijs wordt voor de 27e keer uitgereikt. De prijs is een initiatief van Buma Cultuur en het Amsterdams Kleinkunst Festival.

Tijdens de uitreiking worden de zes genomineerde liedjes ten gehore gebracht, waarna de voorzitter van de vakjury bekendmaakt welk lied wordt bekroond met de Annie M.G. Schmidtprijs. De winnaar ontvangt een bronzen borstbeeld van Annie M.G. Schmidt en een bedrag van 3500 euro. Wende Snijders won vorig jaar.