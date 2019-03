Dochter Luke Perry haalt uit naar trollen

„Sinds mijn vader is overleden, heb ik online een hoop aandacht gekregen. Het meeste positief, maar natuurlijk kunnen sommige mensen weer niet aardig zijn. Ik wil hierbij zeggen dat ik niet gevraagd heb voor deze aandacht. Ik heb er niet om gevraagd om in de virtuele spotlight te staan”, aldus Sophie, die zegt op sociale media ook te worden aangevallen over haar kleding en taalgebruik. „Ik ben 18. Ik scheld en soms kleed ik me hoerig. En ik sta misschien achter dingen waar jij niet achter staat. En belangrijker: ik blijf lachen en mijn normale leven leiden.”

De tiener benadrukt dat zij weet dat Luke dat gewild zou hebben. „Ja, ik heb verdriet en ben er kapot van wat er met mijn vader is gebeurd. Het is het ergste dat mij ooit is overkomen. Maar ik ga niet op mijn kamer zitten huilen tot het internet het gepast vindt dat ik daarmee stop. En als je m’n vader zou kennen zou je weten dat dat niet is wat hij van me zou willen. Dus dat zou ook voor jou moeten gelden.”

Sophie is het jongste kind van de Beverly Hills 90210-acteur. Ze heeft een drie jaar oudere broer, Jack.