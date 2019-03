James McAvoy verloot Oscaroverhemd

„Toen ik een viltstift op de grond zag liggen, ben ik mensen gaan vragen om mijn shirt te bekladden”, vertelt James op Instagram over zijn Oscar-avond. „Het was een spontaan idee, ingegeven door alcohol, maar nu mag ik het veilen om geld in te zamelen voor een goed doel dat veel voor mij betekent.”

De acteur noemt op de actiepagina van verlotingsite Prizeo een rits namen van sterren die het overhemd hebben getekend, onder wie Charlize Theron, Melissa McCarthy, Jason Momoa, Samuel L. Jackson, Taylor Swift, Michael B. Jordan en Helen Mirren. „En nog veel meer die we nog proberen te ontcijferen”, grapt hij daarbij.

Loten kosten 10 dollar en deelnemers hoeven volgens James niet bang te zijn het overhemd nog uit te moeten wassen na zijn Oscar-avontuur. „Maak je geen zorgen, het wordt schoon afgeleverd.”