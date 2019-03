Drake schrapt muziek Jackson uit tour

De song ontbrak op de setlist van het optreden van Drake in Manchester zondag. Het nummer was tijdens het Noord-Amerikaanse deel van de toer in 2018 wel onderdeel van de concerten. Volgens een bron van TMZ nam de Canadees de beslissing Don’t Matter To Me niet meer te laten horen naar aanleiding van Leaving Neverland, de documentaire waarin twee mannen Michael Jackson beschuldigen van seksueel misbruik met hen toen ze kind waren.

Drake heeft geen officiële verklaring gegeven voor het ontbreken van het nummer tijdens het Europese gedeelte van The Assassination Vacation Tour, die eind april de Ziggo Dome in Amsterdam aandoet.