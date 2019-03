’Alex Rodriguez bedriegt Jennifer Lopez’

Op Twitter schrijft Jose maandag dat hij zelf onlangs nog een telefoongesprek hoorde tussen Alex en zijn ex Jessica. Over Jennifer zegt hij: „Die arme meid, ze heeft geen idee wie hij echt is.” Hij richt zich in een volgende tweet tot A-Rod en zegt: „Stop een eikel te zijn en hou op Jennifer te bedriegen.” Later voegde hij ook nog toe dat hij bereid is een leugendetectortest te ondergaan om zijn verhaal te bewijzen.

De sportman plaatste ook nog zijn telefoonnummer met de mededeling dat Jennifer hem altijd kan bellen als ze meer van de zaak wil weten, maar die informatie verwijderde hij later toch maar van sociale media.

Alex en Jennifer maakten dit weekend bekend dat ze verloofd zijn. Wanneer het stel daadwerkelijk in het huwelijksbootje wil stappen, is nog niet bekend.