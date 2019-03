Zevende seizoen voor The Blacklist

Volgens Variety tekenden hoofdrolspelers James Spader en Megan Boone en de rest van de vaste cast bij voor het nieuwe seizoen. Momenteel wordt het zesde seizoen van The Blacklist uitgezonden, in Nederland is de serie te zien op RTL5.

In The Blacklist hebben twee Nederlandse actrices een rol gehad. Lotte Verbeek speelde in het vierde seizoen in flashbacks Katarina Rostova, de moeder van FBI-agente Keen. Famke Janssen dook in het derde seizoen op als Susan ’Scottie’ Hargrave en had daarmee de hoofdrol in spin-off The Blacklists: Redemption, die om dat personage draaide. Die serie werd in 2017 echter na één seizoen van de buis gehaald.