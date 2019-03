Hoofdrol voor Lucy Hale in spin-off Riverdale

Begin dit jaar werd bekend dat zender The CW een pilotaflevering heeft besteld van de serie, die net als Riverdale is gebaseerd op personages uit de Archie-stripreeks. Katy Keene moet een combinatie worden van musical, comedy en drama. Naast modeontwerper in spe Katy komen er nog drie figuren uit de comics rond Archie in voor. De vier twintigers proberen het in de show allemaal te maken in New York.

Lucy was tot het einde van de serie in 2017 zeven seizoenen lang te zien als Aria Montgomery in Pretty Little Liars.