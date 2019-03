Kim Kardashian betaalt huur ex-gevangene

Volgens Country Music Television nam Kim contact op met Matthew nadat ze een verhaal had gelezen over zijn huisvestingsproblemen. „Hij was overdonderd door haar aanbod. Haar vrijgevigheid heeft zijn leven veranderd.”, aldus een producer van de zender tegenover Us Weekly.

Matthew werd in 2016 vrijgelaten nadat hij er 20 van de 35 jaren celstraf waar hij tot was veroordeeld op had zitten. Twee jaar later besloot een rechtbank dat hij de rest van de straf, die hij kreeg voor wapenbezit en drugshandel, toch uit moest zitten. Volgens Us Weekly besprak Kim zijn zaak met president Trump tijdens een van haar bezoeken aan het Witte Huis. Hij kwam afgelopen januari opnieuw op vrije voeten.

Matthew heeft op Facebook laten weten dat Kim geen publiciteit wilde voor haar actie. „Maar dit is te mooi om niet te delen, mijn hart klapt bijna uit elkaar van het geluk.”