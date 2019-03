Raymond van Barneveld en zijn Silvia gaan scheiden

„Raymond en Silvia zijn uit elkaar. Het ging natuurlijk al een jaar niet meer zo goed tussen die twee. Hij met zijn avontuurtjes en de klap die zij heeft gekregen van die overval hebben de situatie er ook niet beter op gemaakt. De verwachting is niet dat het goed komt”, liet een bron eind januari al aan Privé weten. Inmiddels is de echtscheiding in gang gezet.

Ⓒ Privé

The Sun kopte maandag dat Van Barneveld vreemd zou zijn gegaan met een andere vrouw. Zij plaatsten foto’s van de darter die met een andere vrouw dan zijn Silvia aan het zoenen was in een hotellobby. De beelden zijn vermoedelijk gemaakt na afloop van de Premier League op 28 februari.

„Ik was in de lobby met mijn vriendin toen we die twee de lift uit zagen komen met hun koffers om uit te checken. Ik dacht dat het misschien zijn dochter was of iets. Maar toen zag ik hem haar kussen. Ik was verbijsterd”, zegt een hotelgast tegen The Sun.

Van Barneveld trouwde in 1995 met Silvia. Ze hebben samen twee kinderen: Daisy en Patty.