Pip Pellens geeft verslaving toe

Niet appen, niet Facebooken en geen foto’s op Instagram. Is er nog een leven zonder mobiele telefoon? Pip Pellens ging de uitdaging aan en trok voor haar eerste solo-theatervoorstelling Pip goes offline tweeënhalve week de stekker uit haar digitale wereld. Het resultaat was confronterend. „Ik ben verslaafd”, geeft 25-jarige actrice toe.