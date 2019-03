Pauw & Jinek trekken bekijks met verkiezingsshow

De verkiezingstalkshow staat daarmee op de negende plek van best bekeken programma’s van de maandag. Op de late avond bleven Jeroen en Eva de concurrentie ruim voor, het best bekeken alternatief om 23.00 uur was Shownieuws met 420.000 kijkers.

Het NOS Journaal van 20.00 uur trok ook maandag het meeste bekijks, 2.139.000 kijkers. De wereld draait door (1.412.000 kijkers) en Radar (1.334.000) maken de top 3 compleet.