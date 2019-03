’Diana wordt wanhopig en eenzaam in The Crown’

Scenarioschrijver Peter Morgan is op zoek naar een jonge, getalenteerde actrice om de prinses te vertolken. Zij zou Diana moeten spelen als enerzijds „charmant, komisch, een flirt en sociale exhibitionist op het wereldtoneel” maar ook als „een wanhopige en eenzame vrouw.”

Het vierde seizoen van The Crown laat nog wel even op zich wachten. De opnamen voor de vierde reeks van de historische dramaserie over de regeerperiode van koningin Elizabeth moeten komende zomer van start gaan. De opnamen voor het derde seizoen zijn vorig jaar afgerond. Wanneer de nieuwe afleveringen te zien zijn, heeft Netflix nog niet bekendgemaakt. Verwacht wordt dat The Crown later dit jaar verder gaat.