Tess ’verstopt’ zich voor buitenlandse klus

„Vroeger was ik altijd blij als ik gebeld werd om een programma in het buitenland te maken, maar nu probeer ik me snel te verstoppen, haha.” Tess, die eind 2017 haar eerste kind op de wereld zette, liet zoontje Cairo onlangs toch een paar dagen alleen. „Daar zag ik best tegenop. Precies op het moment dat ik vertrok, begon Cairo te huilen. Ik had er buikpijn van.”

Met het kereltje gaat het volgens Tess heel goed. „Cairo is nu veertien maanden oud en kan net lopen. Daar is hij superblij mee: nu kan hij de wereld ontdekken.”

Hoewel Cairo nog maar een dreumes is, weet Tess dat ze haar mannetje de ruimte moet geven. „Ouderschap is loslaten. Eerst kruipen ze van je weg, dan lopen ze van je weg en voor je het weet doen ze interviews.”