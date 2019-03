Mogelijk vervolg op Bohemian Rhapsody

Het team rond Queen zou volgens Page Six in gesprek zijn over een vervolg op Bohemian Rhapsody. Het tweede deel zou verder gaan waar het eerste deel is geëindigd: na het Live Aid-optreden. Dat meldt Rudi Doezal, regisseur van meerdere videoclips van Queen.

Brian May, gitarist van Queen, was eerder nog van mening dat het optreden op Live Aid het perfecte einde was. Het was in eerste instantie dan ook niet de bedoeling om verder dan 1985 te gaan, waardoor ook het overlijden van Mercury in 1991 niet aan bod zou komen. In gesprek met Classic Rock laat May weten daar inmiddels anders over te denken. ,,Wie weet, misschien komt er wel een sequel.’’