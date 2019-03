BNNVARA-hitserie Oogappels krijgt seizoen 2

Oogappels volgt vier verschillende gezinnen in een middelgrote Nederlandse stad. Hun kinderen zitten op dezelfde middelbare school. De ouders hebben allen zo hun eigen manier van opvoeden. Maar voor hen allemaal geldt dat ze de lat voor zichzelf én hun oogappels heel hoog leggen: het leven moet vooral perfect zijn.

Acteurs Bracha van Doesburgh, Malou Gorter, Ramsey Nasr, Maryam Hassouni, Jeroen Spitzenberger, Eva van der Gucht en Mike Libanon zullen in het vervolg terugkeren. Ook de tweede reeks van de serie wordt geschreven door Frank Houtappels (Gooische Vrouwen) en Lex Passchier en geregisseerd door Will Koopman.

Oogappels heeft zich in korte tijd ontpopt tot een van de grote publiekslievelingen van de NPO; afleveringen trekken gemiddeld 1,1 miljoen kijkers. Ook de pers is lovend. De serie is een coproductie van BNNVARA en Talpa Fictie B.V.