Mag William nu aan de troon ruiken?

Nu het coronavirus ook Groot-Brittannië en het koningshuis in zijn greep houdt, worden verschillende scenario’s doorgenomen voor het geval de situatie verslechtert. Zo zou prins William in de functie van regent tot de mogelijkheden behoren. Ⓒ Getty Images

Niemand is veilig voor het coronavirus, ook de hoogbejaarde KONINGIN ELIZABETH II (93) niet. Door een besmette medewerker van Buckingham Palace zou zij daar zelfs al met corona in aanraking kunnen zijn geweest. De monarch is daarop in allerijl verplaatst naar Windsor Castle, buiten Londen, waar zij in elk geval tot na de paasdagen zal blijven.