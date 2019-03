Sinan Can naar Syrië voor nieuw programma

Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

Sinan Can reist voor zijn nieuwe programma Sinan zoekt de klas van Elias de wereld over aan de hand van een klassenfoto die zeven jaar geleden is gemaakt in Aleppo. Een van de leerlingen op de foto is de naar Nederland gevluchte Elias. De documentairemaker vraagt zich in het tweeluik af hoe het nu met zijn toenmalige klasgenootjes uit Syrië gaat, maakte BNNVARA dinsdag bekend.