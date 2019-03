Alex Klaasen maakt vervolg op hit Showponies

Het is nog niet duidelijk waar de nieuwe voorstelling exact over gaat. Volgens de tekst die de theaters hebben ontvangen, keren acteurs Freek Bartels, Jip Smit en Daniel Cornelissen terug in de sequel. Bartels is echter vanaf begin 2020 ook te zien in de nieuwe Nederlandse versie van de musical Hello Dolly!.

Showponies 1 was een revueshow vol liedjes, sketches en conferences met als rode draad homoseksualiteit en eenzaamheid. De voorstelling kreeg lovende recensies en werd onder meer genomineerd voor de Poelifinario, de prijs voor de meest indrukwekkende theatershow van het jaar.

Bijna 100.000 mensen bezochten het programma de afgelopen twee seizoenen. Het nummer Waarom mensen zingen maakt binnenkort kans op de Annie M.G. Schmidtprijs voor het beste Nederlandse theaterlied van dit seizoen.