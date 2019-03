Hit-drummer Hal Blaine overleden

„Hij was een inspiratiebron voor onnoemelijk veel vrienden, fans en muzikanten. Dat hij voor eeuwig mag rusten op 2 en 4”, schreef zijn familie op Facebook, een verwijzing naar het drummen. „Hal was zo’n goede muzikant en vriend dat ik het niet in woorden kan uitdrukken”, reageert Beach Boy Brian Wilson, die de studiomuzikant vroeg voor onder meer het album ’Pet sounds’. „Hal leerde me veel en hij droeg zoveel bij aan ons succes. Hij was de grootste drummer ooit.

Blaine drumde onder meer op Return to sender ven Elvis Presley, Mr Tambourine man van The Byrds, Good vibrations van Beach Boys, Mrs Robinson van Simon & Garfunkel en California dreamin van The Mamas and the Papas. Zijn meest bekende drumintro is die van het nummer Be my baby van The Ronettes.