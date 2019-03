Giel Beelen diep door het stof

Er ontstond ophef in de uitzending van Giel maandag toen het over Michael Jackson ging, die in de documentaire Leaving Neverland beschuldigd wordt van kindermisbruik. De dj zegt daarover: „Het is vreselijk wat hij gedaan heeft, maar ik zou toch willen zeggen: er zijn vreselijkere dingen.” Al snel herstelt hij zich: „Dat mag je niet zeggen. Nee, het is niet oké, het is niet oké.” Maar Giel voelde zich blijkbaar toch geroepen om er nog het een en ander over te zeggen.

Bekijk ook: Giel Beelen over vermeend kindermisbruik Michael Jackson

Aan Shownieuws laat hij weten: „Op het moment dat er ook maar de illusie bestaat dat je kindermisbruik aan het relativeren bent, dat is totaal niet waar ik voor sta, wat ik wil of wat m’n bedoeling was. Ik moet vooral de verantwoordelijkheid nemen voor mezelf en dat ook maar de illusie er heeft kunnen zijn dat ik het ging relativeren, dat is gewoon fout.”