Hierom draagt Meghan Markle haar verlovingsring niet meer

Meghan en Harry hadden verschillende verplichtingen in het kader van Commonwealth Day. De zwangere vrouw van de Britse prins zag er weer stralend uit, maar het viel de royaltyfans al snel op dat ze alleen haar trouwring droeg en niet de verlovingsring, die anders duidelijk zichtbaar is door de diamant die erop zit. Volgens Harpers Bazaar droeg ze de ring vrijdag nog wel.

Afgelopen vrijdag werd Meghan nog mét de verlovingsring gezien Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Images

De reden voor het ontbreken van het sieraad, lijkt niet te liggen in de hoek van relatieproblemen tussen Harry en Meghan; ze draagt immers haar trouwring nog wel. De oorzaak is waarschijnlijk simpeler: Meghan is hoogzwanger en algemeen bekend is dat vrouwen dan meer vocht vasthouden en opgezwollen vingers krijgen. Vermoedelijk is de ring gewoon te klein geworden.