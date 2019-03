Aaron Carter: ’Ik wil Wade Robson op zijn gezicht stompen’

Carter is niet alleen woedend om de in zijn ogen valse beschuldigingen, de zanger is ook boos om een tweet die door Robson werd geplaatst. Wade werd er op Twitter van beschuldigd een leugenaar te zijn. „Ik ben zo teleurgesteld in je, maar het verbaasd me niets. Schaam je!”, schrijft zanger Desmond Meeks naar aanleiding van de documentaire Leaving Neverland. „Ik ben niet de enige, vraag maar aan Aaron Carter”, reageert Wade Robson. En dat antwoord valt dus niet goed bij Aaron. Robson suggereert dat Carter ofwel misbruikt zou zijn door Jackson, ofwel van het misbruik af wist. Aaron laat aan TMZ weten dat niets verder van de waarheid ligt dan deze beschuldiging. De tweet is inmiddels verwijderd.

Carter legt uit dat hij als kind vaak bij Michael Jackson was en hij de nacht ook geregeld in zijn slaapkamer doorbracht. Hij benadrukt dat er nooit sprake is geweest van ongepast gedrag en is ervan overtuigd dat Wade Robson en James Safechuck liegen. Of zoals Aaron het zegt: „Ze dansen op zijn graf, terwijl hij zich niet meer kan verdedigen.”

"Ik had de tijd van mijn leven met Michael"

Aaron heeft dan ook niets dan goede herinneringen aan zijn tijd op Neverland. „Het was geweldig. Ik had er de tijd van mijn leven met Michael. Ik was ongeveer vijftien jaar oud en ik herinner me dat we vaak gewoon samen zaten en dat hij me adviseerde over mijn toekomst. ’Houd focus, blijf bezig en wees perfectionistisch’. Ik ging lange tijd naar dezelfde zangcoach als Michael. Hij was echt mijn idool. Net zoals hij dat was voor Wade Robson en die ander”, reageert Carter boos.

„Ik zie een volwassen man die Michael Jackson steunde toen hij nog leefde. Hij kuste zijn kont en verdedigde hem onder ede. Nu hij dood is besluit hij in een keer iets anders te vertellen. Hij danst op zijn graf!”, vertelt Aaron gefrustreerd. „Waarom heeft hij niets gezegd toen Michael nog leefde? Toen hij al beschuldigd werd van misbruik?”

Carter gelooft ook niet dat Wade en James destijds hun mond hielden omdat ze zo jong waren. „Nee! Toen ik twaalf was vertelde ik alles tegen iedereen. Kleine kinderen nemen geen blad voor de mond”, verklaart hij. „Ik ben heel teleurgesteld in Wade. Ik wil hem op zijn gezicht stompen. Misschien vraag ik hem of hij de waarheid vertelt, maar ik stomp hem eerst op zijn gezicht want hij danst op het graf van iemand die hem altijd heeft geholpen. Hem dingen heeft geleerd. En nu vertellen ze dat ze misbruikt zijn. Ik kan dat niet begrijpen. Hoe moet ik dat begrijpen als mijn ervaring met Michael geweldig en zachtaardig was?!”