Rico Verhoeven en Famke Louise bij Young Impact

In drie jaar tijd is Young Impact uitgegroeid tot één van de grootste spelers op het gebied van jongeren en maatschappelijk bewustzijn in Nederland. De celebration biedt jongeren een podium om te inspireren en bewustwording te creëren. De artiesten geloven allemaal in de kracht van jongeren en dat zij samen verandering kunnen realiseren.

In Ahoy worden de Young Impact Awards uitgereikt. Rico Verhoeven levert een bijdrage aan het evenement, hij wil jongeren inspireren met zijn levensverhaal ’vecht voor je idealen’. Zangeres en YouTuber Teske is ambassadeur van Young Impact. Teske: „Waarom zou je geen wereldverbeteraar willen zijn?”