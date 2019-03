Koreaanse zanger stopt om prostitutieschandaal

Seungri, wiens echte naam Lee Seung-hyun is, zou in de nachtclubs van Gangnam prostituees hebben geregeld voor zakenmannen in ruil voor investeringen. De zanger ontkent alle beschuldigingen, maar trekt zich desondanks terug uit de entertainmentwereld. Prostitutie is illegaal in Zuid-Korea. Seungri riskeert een celstraf van maximaal drie jaar.

„Het is beter dat ik mij terugtrek”, schrijft Seungri op Instagram. „Omdat dit schandaal te groot is, heb ik besloten om te stoppen. Ik zal nu alles op alles zetten om mezelf van alle beschuldigingen te ontdoen.”

Big Bang is vooral populair in Zuid-Korea. Sinds het debuut van het kwartet in 2006, verkocht de band meer dan 140 miljoen platen. BigBang heeft momenteel een pauze ingelast omdat de andere drie leden hun militaire dienstplicht vervullen. Seungri was sindsdien op solotournee. De resterende optredens heeft hij allemaal gecanceld.