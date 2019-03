Koning Filip terug in de schoolbanken

Story-me heeft als doel de ondernemersvaardigheden van zo’n 3000 leerlingen te ontwikkelen. Koning Filip hoorde in de klaslokalen meer over het programma. Zelfkennis, creativiteit, teamspirit, initiatief nemen en inzicht in de verschillende beroepen zijn sleutelvaardigheden die de scholieren in drie jaar tijd ontwikkelen.

Niet alleen de leerlingen die bij koning Filip aanschoven waren benieuwd naar het koninklijke bezoek. Ook op het schoolplein stonden scholieren de koning op te wachten.