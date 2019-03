Dochter Raymond van Barneveld: 'Dit kan er ook nog wel bij'

Aan Shownieuws laat Daisy weten: „Dit valt rauw op mijn dak en kan er ook nog wel bij. Ik vind het vooral heel erg voor mijn moeder.” De beelden zouden al weken geleden zijn gemaakt toen Barney in de Premier League Darts uitkwam.

Wie de vrouw op de video is, is niet bekend. Ook is niet duidelijk of zij en de darter al langere tijd met elkaar omgaan.

Daisy en haar moeder hebben een goede band met elkaar. Toen de dochter van de Van Barnevelds vorig najaar in België een maagverkleining onderging, kon zij rekenen op alle steun van Silvia. Andersom steunde Daisy haar moeder toen ze net in haar woning in Den Haag was overvallen.