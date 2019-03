Jan Smit schrijft open brief aan Rob Jetten

Hij noemt de manier waarop D66 wil anticiperen op de verandering van het klimaat „vooralsnog wat radicaal.” Jan schrijft: „Dat er daardoor alleen dáár al heel veel banen verloren gaan, moeten we vooralsnog maar even op de koop toe nemen... Is het nou zo raar als ons land gewoon naar rato de klimaatmaatregelen toepast? Gewoon in verhouding met de rest van de wereld?”

De zanger windt zich er vooral over op voor zijn kinderen. „Ik zal er uiteraard wel geen verstand van hebben, maar -los van het klimaat- maak ik me daar een beetje zorgen over voor onze (klein) kinderen...”

Overigens heeft Jan ook nog lovende woorden voor Jetten. Zo schrijft hij onder andere dat hij met bewondering zijn opmars in de politiek volgt. „Een generatiegenoot die de stoute schoenen aantrekt en de strijd aan durft te gaan met de veelal oudgedienden van de andere partijen. We zijn het denk ik over een paar thema’s niet helemaal eens, maar gelukkig zijn we allemaal anders! Dus dat is ook helemaal niet erg.”

Rob Jetten heeft vooralsnog niet geantwoord op de vragen van Jan.