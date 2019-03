Bollywood biopic over Moeder Teresa in de maak

De productie van de biopic ligt in handen van ’Paanch’ Pradeep Sharma, ’Ready’ Nitin Manmohan, Girish Johar en Prachi Manmohan. De cast zal gaan bestaan uit zowel Indiase als internationale acteurs.

Moeder Teresa was een wereldberoemde en controversiële katholieke zuster, stichteres van de Missionarissen van Naastenliefde en Nobelprijswinnares voor de vrede. Zij zette zich in voor de armsten der armen in India.

„Ze is een icoon en we zullen er alles aan doen om haar status en nobele ziel te eren. We hopen dat we haar recht aan doen en de boodschap waar zij voor stond te kunnen verspreiden”, laat Upadhyay weten.

Mother Teresa The Saint vertelt -zoals de naam al doet vermoeden- het verhaal van Moeder Teresa.