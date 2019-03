Slob: onderzoek naar constructie Van Nieuwkerk

Dit weekend onthulde De Telegraaf dat Van Nieuwkerk naast zijn NPO-salaris ook geld ontvangt van productiebedrijf MediaLane. Daarmee komt hij qua inkomen toch weer boven dat van de minister-president uit, terwijl de regels juist waren bedoeld om zelfverrijking in de publieke sector te voorkomen.

Hoewel de constructie is toegestaan, is de Kamer hier zeer ontevreden over. SP’er Ronald van Raak stipte aan dat ’de Kamer er helemaal genoeg van heeft, iedereen in het land heeft er genoeg van, behalve de mensen op het Mediapark’. SP-collega Peter Kwint stelt dat het voor ’sommige mensen’ moeilijk om vrijwillig van zulke bedragen afstand te doen. Hij vraagt de minister om ’ervoor te zorgen dat het niet meer mogelijk is om schathemeltjerijk te worden van belastinggeld’.

„Hoe verantwoordelijk het ook is om elke avond een talkshow te presenteren, het is nog net even wat minder belangrijk dan een heel land besturen”, aldus Kwint, die vanuit de Kamer bijval kreeg van GroenLinks-collega Lisa Westerveld en Thierry Aartsen (VVD). De laatste wil geen ’kat-en-muisspel tussen Den Haag en Hilversum’.

Ook de minister toonde zich kritisch, al benadrukte hij wel dat BnnVara de berichtgeving van De Telegraaf als ’onjuist’ afschildert. Daarover heeft hij de raad van bestuur van de NPO om opheldering gevraagd. „Als ik daar meer over te melden heb, doe ik dat zo snel mogelijk aan de Kamer.”

