Goedele Liekens duikt politiek in

„Ik engageer me al jaren voor een betere samenleving. Dit is de logische volgende stap. Ik kan niet langer aan de zijlijn blijven staan”, aldus de 56-jarige Goedele. „En ik kan niet tegen onverschilligheid. Politiek werkt misschien traag, maar als VN-ambassadeur heb ik geleerd dat verandering er niet komt door met een stormram op deuren te beuken, wel door de dialoog aan te gaan en zelf de handen uit de mouwen te steken. Dat wil ik nu doen.”

Goedele was de laatste jaren vooral te zien bij RTL, waar ze onder meer Divorce Hotel en Sex Academy maakte. Ook schoof ze regelmatig aan bij RTL Late Night en was ze kandidaat in Superstar Chef. Sinds vorig jaar presenteert ze in Vlaanderen een napraatshow rond Temptation Island.

Goedele is ook al bijna twintig jaar goodwill-ambassadeur voor de Verenigde Naties. In die rol strijdt ze voor een betere toegang tot seksuele en reproductieve rechten voor vrouwen overal ter wereld. Ze zet zich ook in voor de preventie van HIV.