Dochtertje Jim Bakkum opgenomen in het ziekenhuis

Dat vertelt Jim op Instagram. „De afgelopen 12 dagen waren voor ons intens en ontzettend leerzaam. Ons kleine meisje moest worden opgenomen met een infectie en wat volgde waren 12 dagen met pieken en dalen.” Molly is inmiddels weer thuis. „Liefde voor het verzorgend personeel in het ziekenhuis en voor alle ouders die deze intense spanning moeten ondergaan met kindjes in het ziekenhuis.”

Molly werd op 1 maart geboren. Ze is het derde kindje van Jim en Bettina. Zij zijn ook ouders van zoon Lux en dochter Posy.