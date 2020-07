Bernie Ecclestone (89) verschoont geen luiers: taak voor vrouwen

De oud-Formule 1-baas verwisselt bijvoorbeeld geen luiers, want ’daar zijn vrouwen voor’ zei hij vrijdag in het ITV-programma This Morning.

Het is echter niet zo dat Ecclestone helemaal niets in het huis doet. „Ik doe wat nodig is wanneer het nodig is.” Flosi beaamt dat. „Hij helpt mee en zorgt voor hem. Hij is een speciaal persoon, we zijn superblij.”

Hoewel al drie volwassen dochters heeft uit eerdere huwelijken en de kleine Ace net een week oud is, wordt er alweer over extra gezinsuitbreiding gedacht. „Ik denk dat het goed voor hem zou zijn als hij er een klein broertje of zusje bijkrijgt”, meent Ecclestone. Zijn hoge leeftijd speelt daarbij volgens hem geen rol. „Ik denk nooit na over leeftijd. Je bent net zo oud als je zelf wil zijn of denkt te zijn. Ik ben bijvoorbeeld al jarenlang dertig.”