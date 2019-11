Thierry Baudet en Bram Krikke in YouTube-serie

Nooit eerder was Baudet te zien in een online format. Het was dan ook even wennen, online sterren als Famke Louise blijken volstrekt onbekend voor de politieke leider. Naast Famke komen ook onderwerpen als naaktfoto’s, emancipatie en ’monnie’ aan bod.

Baudet is enthousiast over zijn YouTube debuut. „Out of the box! Dat was meedoen met Statements op SLAM! voor mij! Leuke ervaring. Dankjewel Bram Krikke en Amber Delil!”, schreef hij op Instagram. Ook de aflevering sluit hij enthousiast af: „Ik hoop dat mensen mij van een andere kant hebben leren kennen. Of ik ga vloggen? Nou ja, misschien wel. Ik vind het wel heel leuk dat je vrij direct communiceert met mensen. Misschien moet ik er wel wat mee gaan doen!”.

In Statements leggen Bram Krikke en Amber Delil messcherpe stellingen voor aan hun gasten. In het tweede seizoen wordt onder meer Thierry Baudet, Sophie Milzink en Rob Geus het vuur aan de schenen gelegd.