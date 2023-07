Burna Boy cancelt ook in Tsjechië concert vlak voor aanvang

„Woorden schieten ons tekort”, schrijft de organisatie van het festival Colours of Ostrava, waar Burna Boy zou optreden. „Een paar minuten voor aanvang hoorden we dat hij niet kon optreden vanwege een defect aan zijn privévliegtuig. De band, de dansers en het hele team van technici stonden al klaar.” Het was volgens het management van Burna Boy niet mogelijk het concert later in te halen.

Het incident in Nederland deed zich voor op 17 juni. De Nigeriaanse artiest haalt dat optreden zondagavond in in het GelreDome. Burna Boy liet zaterdag via Instagram weten dat hij al in Nederland is. „Ik heb heel veel zin om jullie morgen te zien”, meldt de zanger vanuit zijn hotelkamer. Hij heeft daarbij een tijdschrift over Amsterdam in zijn handen.

Het GelreDome gaf op 17 juni als reden op dat de vlucht van Burna Boy vertraagd was, waardoor hij niet in Nederland kon komen. Organisator BonBon Entertainment liet daarop weten dat Burna Boy wel degelijk in Nederland was aangekomen, maar te laat om zijn concert in Arnhem te redden.