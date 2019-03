Johnny de Mol ambieert niet zelfde roem als pa

Johnny focust zich het liefst op zijn gezin en werk. „En ik vind het belangrijk om op te komen voor de kwetsbare medemens. Iedereen die in de mogelijkheid is om een steentje bij te dragen aan een betere wereld en dat nalaat, vind ik een pannenkoek.”

Voor zijn eigen zoon Johnny, die vorig jaar april werd geboren, hoopt de presentator ook niet per se dat hij later beroemd wordt. „Ik ben dit werk niet gaan doen om bekend te worden, maar omdat ik het leuk vind”, legt hij uit. „Bekendheid is maar relatief, het stelt niet zo veel voor. Voor mijn zoon hoop ik dat hij gaat doen wat hij leuk vindt. Misschien is dat iets op tv, misschien blijft hij liever lekker onder de radar.”

Vaderschap

Het vaderschap bevalt de presentator goed. „Ik denk dat ik vader ben geworden in de goede periode van mijn leven. Tien jaar geleden was ik er nog niet klaar voor geweest, omdat ik te veel bezig was met andere dingen. Wat voor dingen? Nou, ik was niet bezig met het maken van een kind. Of nou ja, dat was ik wel, maar niet om er een kind van te krijgen, als je begrijpt wat ik bedoel”, doelt Johnny op zijn turbulente liefdesgeschiedenis.

Met vrouw Anouk is het anders. „Ik ben heel blij dat ik met deze vrouw een kindje heb gekregen, want zij is het gewoon. Met al die andere vrouwen ben ik ook niet meer samen.”