Ⓒ Hollandse Hoogte

Zelfs James Bond is niet bestand gebleken tegen het nieuwe coronavirus. Woensdag maakten producenten Eon en MGM en distributeur Universal bekend dat zij het uitbrengen van de 25e Bond-film, getiteld No time to die, uitstellen tot november. Vasthouden aan de oorspronkelijke releasedatum van 2 april zou een te groot financieel risico met zich meebrengen.