Miryanna van Reeden uitgescholden voor ’vieze Jodin’

Geschokt doet ze verslag van haar ervaring van maandag. „Ja, antisemitisme leeft. (...) Vandaag ben ik uitgescholden voor vieze jodin. Ik stak de straat over tegelijk met een man die ineens stopte midden op het zebrapad en hij zei iets tegen mij.”

Omdat Miryanna niet verstond wat hij zei, bleef ze wachten tot hij passeerde. „Mensen aan de overkant keken mij vreemd, meewarig aan. Even later passeerde hij en keek mij kwaad aan. Ik vroeg hem: ’Ben ik iets verloren?’ Ik had m’n armen namelijk vol boodschappen. Hij zei: ’Loop door vieze jodin!’” Toen ze perplex vroeg wat hij tegen haar zei, herhaalde hij zijn woorden. „Ik heb toen hardop geroepen: ’Deze man scheldt mij antisemitisch uit’. Ja, m’n Nederlands had wat te lijden door de schrik en kwaadheid.” Ze schrijft dat de man toen ze hem op zijn gedrag aansprak, haar juist racisme verweet.

Gelukkig, zo schrijft ze, kreeg ze steun van twee vrouwen. „Toen ik uiteindelijk naar 1 van hun liep om iets te vragen, sneakte hij weg. Op het zebrapad was hij niet verder gelopen omdat hij niet naast mij wilde lopen hoorde ik van omstanders. Ik trilde van woede en verontwaardiging over zoveel onterechte, idiote haat die ik in de ogen had gekeken. En weet je waar het zich afspeelde? Voor het Joods Historisch Museum, in de buurt waar zoveel joden zijn weggevoerd. De symboliek. Zoveel haat.”