Gerard Joling weggestuurd uit restaurant

Net als Gerard op wil scheppen van het ontbijtbuffet, wordt hij aangesproken door een medewerkster. „Mag ik alsjeblieft vragen of je een t-shirtje aan wilt doen?” De zanger is er niet blij mee: „Het is 24 graden. (...) Het is toch niet te geloven dit.” Maar Geer besluit om er geen probleem van te maken en om zich om te kleden.

Twee jaar geleden overkwam hem op dezelfde plek hetzelfde. Toen droeg Gerard een korte broek en ook dat werd niet gewaardeerd.