Prinses Margriet heeft streefbedrag al binnen

De dames moeten daarvoor nog wel de schaatsen uit het vet halen om zondag in Thialf in Heerenveen deel te nemen aan de familie- en groepsestafette van De Hollandse 100.

Steun kreeg prinses Margriet uit familiekring, getuige de namen van de donateurs: prins Jaime, prinses Margarita en Tjalling ten Cate. „Goed doel, geweldig team”, motiveerde Jaime zijn bijdrage. „Wat een lef en energie van de Grannies! Wat een voorbeeld ook voor de komende Grannies”, meende een andere donateur.

Het evenement is voor de vijfde keer opgezet door prins Bernhard, bij wie in 2013 lymfeklierkanker werd vastgesteld. Ook prins Pieter-Christiaan doet mee. „Omdat er nog steeds lieve, leuke en mooie mensen overlijden aan de gevolgen van kanker. Geld is nog steeds hard nodig voor onderzoek”, luidde de motivatie van zijn ploeg ElliptiGo. „Natuurlijk steun ik mijn broer!”

Pieter-Christiaan houdt van uitdagingen, dus legt hij de 90 kilometer wielrennen niet af op een racefiets maar op een zogenoemde stepfiets. Dat bleek vorig jaar bij de zware wind in Friesland nog geen makkelijke opgave. Prins Bernhard en echtgenote prinses Annette nemen zelf ook deel, samen met zoons Samuel en Benjamin.